Dani Calabresa, Diogo Nogueira e Monarco participam do programa 'Encontro' da Globo

A atriz e comediante Dani Calabresa e os músicos sambistas Diogo Nogueira e Monarco são os convidados de Fátima Bernardes no sofá virtual do Encontro nesta segunda-feira (24), quando o programa vai abordar ainda a história de Arthur, um menino de apenas três anos que salvou o amigo de se afogar em uma piscina no sítio da família, em Itaperuna, Rio de Janeiro.