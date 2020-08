Filme 'Porongos' ganha leitura on-line do roteiro com interpretação do elenco

O elenco do longa-metragem Porongos, dirigido pelo gaúcho Diego Müller, fará uma leitura do roteiro neste sábado (22), a partir das 19h. Os atores, cada um de sua casa, irão interpretar seus personagens, com condução da atriz Valéria Alencar. O público poderá acompanhar o evento pelo link do YouTube que será disponibilizado na tarde de sábado pelas redes sociais dos atores e da GM/2Filmes.