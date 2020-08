Espetáculo 'Coração de Búfalo' faz apresentação no projeto Palco 373

O espetáculo coletivo Coração de Búfalo tem apresentação virtual nesta sexta-feira (21), no projeto Palco 373, criado para apoiar artistas e garantir a continuidade de atrações culturais durante a pandemia. O conjunto liderado por Carlinhos Carneiro mistura música, dramaturgia e poesia em suas canções, batizadas pelo grupo como “músicas de tiozinho”.

A banda é formada por Flu (baixo), Chico Bretanha (violão) e Cláudio Calcanhoto (bateria). Contracenam com esse time as atrizes e cantoras Adriana Deffenti, Denizeli Cardoso, Valéria Barcellos, Thai Ribeiro e Gisela Sparremberg. A direção é de Bob Bahlis e a produção de Chico Bretanha.

Além das canções próprias do show, como Seresta para a Lua, O desprezo e a faixa-título Coração de Búfalo, eles interpretam clássicos de Tom Jobim, Lupicínio Rodrigues e Dorival Caymmi. A transmissão ocorre a partir das 20h, pelo canal do Espaço 373 no. O ingressos custam R$ 35,00 e podem ser adquiridos pelo site