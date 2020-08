Aliança Francesa promove debate sobre história da sétima arte do país

Nesta quinta-feira (20) e na próxima (27), às 19h30min, a Aliança Francesa de Porto Alegre promove dois encontros virtuais abordando a história da sétima arte na França, com mediação do cineasta Milton do Prado. Os debates irão discutir a diversidade dentro das produções francesas nos últimos anos. Filmes como Retrato de uma jovem em chamas, Os miseráveis, Synonymes, Na vertical e Wild Boys são exemplos de títulos que se desprendem da imagem tradicional do cinema francês.

No primeiro encontro de A história do cinema francês pelos olhos de hoje, o professor Milton Prado falará sobre as origens do cinema no país, na vanguarda dos anos 1920. No dia 27 de agosto, ele propõe uma análise das produções pós-maio de 1968, o Neon Realismo, assim como os cinemas pós-colonial e sensorial das últimas décadas. Para participar, não é preciso nenhum conhecimento prévio, apenas ter curiosidade.

O evento é gratuito em português com tradução em Libras e acontece nas redes sociais da Aliança Francesa Porto Alegre (AFPOA).