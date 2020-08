Um evento capaz de se mover com desenvoltura em um momento transformador das artes. É esse o espírito proposto pela empresária Carmen Ferrão, que assumiu, na tarde desta quarta-feira, como presidente da

Bienal do Mercosul.

Durante a cerimônia, foi anunciado também o nome de Marcello Dantas (ambos na foto) como curador da Bienal 13, que acontecerá em 2022 - e que, garantem todos os envolvidos, será bastante inclusiva e generosa em atividades presenciais. Após receber o bastão de Gilberto Schwartzmann, que presidiu as duas edições mais recentes da mostra, Carmen Ferrão anunciou a nova diretoria para a gestão 2020/2022 da Fundação Bienal do Mercosul. O núcleo contará com Alexandre Skowronsky como vice-presidente, enquanto Carlos de Brito Velho ficará como diretor de arte. Em sua fala, a nova presidente mencionou o cenário em que os trabalhos da nova Bienal se iniciam - marcado por uma mudança coletiva nas formas de experiência artística, acelerada pela pandemia do novo coronavírus. Durante a cerimônia, todos os presentes procuraram realçar a disposição de promover uma Bienal, ao mesmo tempo, disruptiva e inclusiva. Uma das estratégias nesse sentido, explicou Marcello Dantas, é promover uma chamada aberta de artistas, complementando - e até superando em número - a lista de convidados para as mostras monográficas. O inesperado surgimento da pandemia forçou o evento deste ano a um processo profundo e quase imediato de reinvenção. A Bienal 12, com o tema Feminino(s) - visualidades, ações e afetos, vem acontecendo desde abril, em formato virtual. Um avanço rumo ao digital que, é claro, estará presente nas futuras edições - mas que não substituirá a experiência de corpo presente que sempre marcou a mostra. "Toda a comunidade artística tem nos proporcionado momentos de reinvenção e, ao longo desses dois anos (de produção da nova edição), muitas coisas novas vão surgir. Mas a Bienal nunca vai perder o caráter presencial, o momento em que as pessoas se encontram e se emocionam com a arte", argumenta Carmen. "Queremos uma Bienal que seja 'live' e 'alive' ao mesmo tempo", define Marcello Dantas. "Certamente teremos uma série de manifestações artísticas nativas do on-line. Mas vai ser uma Bienal bastante física, ocupando as ruas da cidade, buscando espaços não convencionais. Acreditamos que haverá um apetite das pessoas por experiências físicas, ainda que com desdobramentos no virtual." (Igor Natusch)