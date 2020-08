Festival de Cinema de Gramado revela longas-metragens na competição de 2020

A equipe do Festival de Cinema de Gramado revelou na manhã desta terça-feira a lista dos filmes selecionados para competir pelos kikitos na 48ª edição do Festival. Serão sete filmes brasileiros inéditos na disputa, sendo cinco ficções e dois documentários. Os títulos foram escolhidos pelo trio de curadores do evento - composto por Marcos Santuário (desde 2012), e passou a contar, neste ano, com o jornalista Pedro Bial e a atriz e cantora argentina Soledad Villamil. Neste ano, devido à pandemia de coronavírus, a programação ocorrerá será via internet, pelo Canal Brasil e o Canal 500 (Claro TV).

Segundo Santuário, mais de 300 filmes foram vistos pela curadoria para a seleção final. Durante a coletiva, o curador também falou sobre a importância dos curtas-metragens em exibição, que trazem para o festival a oportunidade de rotação e renovação entre ideias, diretores e novas perspectivas: “Tem sido tradicional no festival a força do curta-metragem. Sempre esteve crescendo na capacidade de ousar. Os curtas têm representado em Gramado, tanto no universo dos gaúchos quanto das produções do restante do Brasil, momentos de muita intensidade cinematográfica e muito encontro. Eles trazem em si esse desejo de ousar e criar. São vários lugares representados, várias histórias contadas”.

A premiação e a cerimônia de encerramento terão transmissão pelo Canal Brasil diretamente do tradicional Palácio dos Festivais, porém, sem público. O presidente da Gramadotur Rafael Carniel revelou que a cidade de Gramado inclusive estará decorada para a ocasião. A equipe de cobertura do evento irá conversar com diretores e equipes cinematográficas, à distância: “O nosso desenho é tentar repetir tudo o que a gente faz em todas as coberturas. Vamos conversar com o elenco dos filmes, os realizadores, cobrir os debates, o que for produzido de conteúdo”, revelou durante a coletiva Andre Saddy, do Canal Brasil.

O evento também decidiu manter as homenagens desse ano. A atriz Denise Fraga será agraciada com o troféu Cidade de Gramado, enquanto o ator uruguaio César Troncoso será homenageado com o Kikito de Cristal. Como já havia sido revelado anteriormente, o também ator Marco Nanini e a cineasta Laís Bodanzky serão homenageados, respectivamente, com o Troféu Oscarito e o Troféu Eduardo Abelin.

O 48º Festival de Cinema de Gramado ocorre entre os dias 18 e 26 de setembro com as mesmas 11 categorias de premiação, sendo elas Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Música, Melhor Edição de Som e Melhor Produção Executiva. Além do troféu, os vencedores também recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 8 mil para o Melhor Filme, e R$ 4 mil para as demais categorias.

Longas brasileiros

Aos pedações, de Ruy Guerra;

King Kong em Assunción, de Camilo Cavalcante;

Um animal amarelo, de Felipe Bragança;

Porque você não chora, de Cibele Amaral;

Todos os mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra;

O samba é primo do jazz, um documentário sobre a vida de Alcione dirigido por Angela Zoé;

Me chama que eu vou, documentário sobre a vida de Sidney Magal, de Joana Mariani.

Longas estrangeiros