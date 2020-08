'Live na Fazenda' propõe passeio virtual pelo meio rural para crianças

O Sistema CNA/Senar está promovendo uma programação diferente neste sábado (15) para as crianças: um passeio virtual em uma fazenda. A live "Na Fazenda - Aprenda sobre os alimentos" mostrará a produção dos alimentos e curiosidades sobre os animais para o público infantil.

A transmissão se passa no Rancho Paraná, em Brazlândia (DF) e tem por objetivo aproximar as crianças do campo e mostrar como o meio rural participa da vida de todos. O técnico Thiago Campos, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), mostrará os cuidados com galinhas, vacas, leiteiras, carneiros, cavalos e detalhar a produção de ovos e leite, assim como o benefício nutricional desses alimentos. Também será apresentado o funcionamento de uma estufa de flores.