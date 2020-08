Marcelo Adnet é o entrevistado do Roda Viva da próxima segunda-feira

O ator, compositor e humorista Marcelo Adnet é o próximo entrevistado do programa Roda Viva. Com a apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar na segunda-feira (17), a partir das 22h, na TV Cultura, no site da emissora ou nas redes sociais (Twitter, Facebook, Youtube e Linkedin).

Nascido em uma família de artistas, Adnet começou a carreira no teatro, com a peça de improviso Z.É. Zenas Emprovisadas. A reconhecimento nacional chegou ao integrar o elenco da MTV Brasil, onde apresentou e atuou em programas humorísticos entre 2008 e 2013. Na Rede Globo, participou da criação do programa Tá no Ar: a TV na TV e dá vida ao personagem Rolando Lero na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, entre outros projetos.

Durante a pandemia da Covid-19, com o distanciamento social recomendado em todo o país, Adnet estreou o programa de esquetes Sinta-se Em Casa na plataforma de streaming Globoplay. Em cada episódio, o ator traz assuntos da conjuntura política brasileira com humor crítico, paródias e imitações. O programa o conferiu popularidade nas redes sociais e o inseriu no debate nacional.

A bancada de entrevistadores do Roda Viva é formada por Anna Virginia Ballousier, repórter do jornal Folha de S.Paulo; o escritor Antonio Prata; o comunicador Marcelo Tas; Bruna Braga, humorista, comunicadora, roteirista, redatora e apresentadora do programa Vai Ser Rimando; e Helio de La Peña, humorista e escritor. Há ainda a participação remota do cartunista Paulo Caruso.