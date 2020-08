Festival de Gramado vai homenagear Marco Nanini com Troféu Oscarito

Sem atividades presenciais por conta da pandemia do coronavírus, o Festival de Cinema de Gramado começa a dar mais detalhes de sua programação virtual. O ator Marco Nanini vai receber o Troféu Oscarito, a mais tradicional honraria do festival que homenageia artistas com trajetórias relevantes ao cinema e à cultura no Brasil.

Nanini debutou nas telas de cinema no mesmo ano da primeira edição do evento serrano, em 1973, com o longa-metragem As moças daquela hora. Antes, em 1969, já havia atuado em telenovelas e espetáculos teatrais. No currículo, quase uma centena de projetos ao longo dos últimos 50 anos.

Já a diretora Laís Bodanzky receberá o troféu Eduardo Abelin. Ela dirigiu filmes importantes como Bicho de Sete Cabeças e Como nossos pais, que recebeu seis kikitos em 2017.

Também foram divulgados nesta terça-feira (11) os curtas-metragens brasileiros selecionados para o evento, que irá acontecer no período de 18 a 26 de setembro. Os fãs de cinema poderão acompanhar tudo pelo Canal Brasil e por streaming.