Prefeitura de Porto Alegre inicia cadastramento de espaços culturais para Lei Aldir Blanc

Espaços artísticos e culturais de Porto Alegre que tiveram suas atividades interrompidas com as medidas de isolamento social têm até o dia 22 de agosto para realizar um cadastramento que servirá de base para a distribuição de recursos da Lei Aldir Blanc. O mapeamento auxiliará a prefeitura da Capital na formatação das ações previstas no artigo 2 da Lei de Emergência Cultural.