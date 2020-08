Canal Curta! celebra Dia do Documentário Brasileiro com live

Nesta sexta-feira (7), o Canal Curta! homenageia a produção de documentários brasileiros através de uma live com o diretor Emílio Domingos. O cineasta vem se sobressaindo nesse cenário com uma abordagem sensível diante de assuntos relacionados sobretudo às periferias.

O bate-papo será conduzido por Rian Cordova, do Curta!, e começa às 18h.

Além de diretor, Emílio também é roteirista, cientista social e produtor. Como documentarista, destacou-se pela direção de Favela é moda, vencedor do prêmio de Melhor Longa-Metragem Documentário pelo Voto Popular no Festival do Rio 2019.

Também dirigiu o documentário Deixa na régua, ganhador do Prêmio Especial do Júri do Festival do Rio (2016).