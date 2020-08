Companhia A Trupe Dosquatro comemora 15 anos neste sábado

Neste sábado (8), a companhia de dança-teatro contemporânea A Trupe Dosquatro comemora seus 15 anos de existência, com o lançamento de um vídeo especial em suas redes sociais. Com o título A poética do vento é movimento, o grupo faz referência ao elemento, ao tempo e como as coisas, assim como o momento atual, passam.

“Nossa proposta é mostrar de uma forma poética, alguns ‘instantes’ importantes da nossa trajetória, pois são 15 anos de produção ininterrupta”, diz o diretor Cristian Bernich.

Fixada em Bento Gonçalves, a companhia de dança-teatro contemporânea conta com sete artistas e pesquisadores de artes plásticas, artes visuais, teatro, balét, jazz, dança contemporânea, design e performance. Sua diversidade permite a exploração de espaços alternativos além dos palcos.

As apresentações já foram vistas em escolas, praças, estacionamentos, shoppings e até em cemitério com o videodança No-outro lugar em 2016.