Abertura do FestFoto 2020 em formato digital ocorre nesta sexta-feira

Facebook e canal do YouTube. Pela primeira vez, o FestFoto exibirá todo o seu conteúdo em formato multimídia, durante cinco dias de programação, pela internet. Até 12 de agosto, a agenda - centrada na reflexão visual contemporânea sobre as Emergências do Sul Global - inclui apresentação de trabalhos e conversas com artistas, curadores e especialistas em videoconferências abertas ao público e disponíveis nos perfis das redes sociais do festival -e canal do YouTube.

O tema de 2020 dá sequência à linha de abordagem iniciada em 2019, com as diásporas contemporâneas, e enfoca situações limite, condição que não diz respeito à localização geográfica mas ao compartilhamento da experiência de vulnerabilidade, compartilhada por populações ou indivíduos que experimentam tanto riscos iminentes quanto o surgimento de alternativas.

Seguindo sua tradição de transitar na fronteira da fotografia documental e fotografia de expressão para o tratamento de temas mundiais relevantes, a curadoria selecionou obras que abordam as ausências (aquilo que foi subtraído do passado ou tornado invisível) e as emergências (aquilo que que irrompe a partir do que está contido no real) em um contexto mundial em que a produção fotográfica se ocupa dos grandes temas e polêmicas contemporâneas.

Registro de Nicole Kramm (Chile) integra Mostra Emergência Sulamericana, com curadoria da argentina Cora Gamarnick

