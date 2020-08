Fotografia para ver em casa. Pela primeira vez, o

FestFoto

exibe todo o seu conteúdo em formato multimídia, durante cinco dias de programação, pela internet. Até 12 de agosto, a agenda - centrada na reflexão visual contemporânea sobre as Emergências do Sul Global - inclui apresentação de trabalhos e conversas com artistas, curadores e especialistas em videoconferências abertas ao público e disponíveis nos perfis das redes sociais do festival. A iniciativa é resultado da adaptação digital do evento às medidas de restrição e combate ao Covid-19, que impossibilitaram a realização presencial, inicialmente prevista para março, na Fundação Iberê Camargo. O material estará disponível no site festfoto.art.br. A abertura oficial da edição de 2020 ocorre nesta sexta-feira, às 19h.

A partir desta sexta-feira, fãs de Teixeirinha terão acesso a um verdadeiro presente. Lançado nas plataformas digitais, o álbum

Teixeirinha inéditas

traz 12 canções até então nunca ouvidas do cantor e compositor, um dos mais destacados artistas gaúchos de todos os tempos. O lançamento é o primeiro do projeto Antologia da composição, que deve trazer uma série de outras gravações inéditas e registros ao vivo. Para velhos e novos ouvintes, é a chance de reencontrar um músico que também destacou-se no cinema e no rádio, teve 754 músicas gravadas por diferentes artistas e lançou mais de 70 LPs, com vendas que, de acordo com os responsáveis por seu acervo, atualmente se aproximam dos 130 milhões de cópias. Confira a matéria completa de Igor Natusch, com entrevistas da filha Márcia Teixeira e do produtor fonográfico Raul Albornoz, em www.jornaldocomercio.com/cultura.

Um encontro musical entre pai e filho é a surpresa que a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) preparou para celebrar o Dia dos Pais. No sábado, véspera da comemoração, o Projeto Casa Virtual fica por conta de

Vitor e Ian Ramil.

Entre música e poesia, eles dialogam sobre processos criativos e memórias afetivas da casa alicerçada pela arte da família Ramil. O encontro vai ser transmitido ao vivo, às 20h, pelo Instagram @ccmarioquintana. Além das canções que Vitor tocava para os filhos pequenos e que Ian dedica à filha Nina, eles apresentam novos lançamentos: o jovem está por lançar o terceiro disco de inéditas, já o veterano trabalha o álbum contemplado pelo edital Natura Musical.