Festival de Gramado divulga curtas gaúchos concorrentes

O cinema produzido no Rio Grande do Sul tem espaço garantido no Festival de Cinema de Gramado. Nesta edição, 19 títulos de oito cidades concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas.

Em 2020, foram 113 inscrições de 17 municípios. Porto Alegre teve o maior número de inscritos, com 60 títulos, seguida por Pelotas, com 12. A Comissão de Seleção foi composta pelo diretor, roteirista e produtor Lucas Cassales, pela produtora Tatiana Behar, pelo publicitário Rafael Bertoja, pelo crítico Yuri Correa e pela produtora Gisele Hiltl.

Canal Brasil Play Já adequado ao formato híbrido adotado para a 48ª edição, os curtas gaúchos serão exibidos entre os dias 19 e 22 de setembro pelo serviço de streaming do, que pode ser acessado pelos assinantes da emissora de TV. As produções serão agrupadas em quatro programas, de acordo com a classificação indicativa.

A avaliação e as premiações seguem o formato já conhecido. Os participantes concorrem ao troféu em 11 categorias: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Música, Melhor Edição de Som e Melhor Produção Executiva. Além do troféu, os vencedores também recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 8 mil para o Melhor Filme, e R$ 4 mil para as demais categorias.

Vale lembrar que o 48º Festival de Cinema de Gramado, que acontece entre 18 e 26 de setembro, não será presencial. A programação será transmitida pela grade linear do Canal Brasil e, também, pelo serviço de streaming. Cada categoria com suas peculiaridades que serão detalhadas quando a programação for divulgada.

O Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas é fruto de parceria entre o Festival de Cinema de Gramado e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e conta com o apoio da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (ACCIRS), Instituto Estadual de Cinema (Iecine), Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos (APTC-RS), Fundação de Cinema RS (Fundacine) e Sindicato da Indústria Audiovisual RS (Siav).

Confira quais são os curtas-metragens gaúchos concorrentes:

- Bochincho - O filme - Porto Alegre

17’37’’

Direção: Guilherme Suman

Sinopse: Baseado no conhecido poema de Jayme Caetano Braun, Bochincho, O Filme conta a história de um velho homem que, ao lado de parceiros de lida, evoca suas lembranças de um pitoresco episódio de seu passado no Rio Grande do Sul.

- Construção - Pelotas

16’

Direção: Leonardo da Rosa

Sinopse: Após ser despejada de sua casa, Andréia volta anos depois para a comunidade da Getúlio Vargas com seus filhos Augusto, Gustavo e Bruno. Com a ajuda deles ela inicia a construção de sua casa própria.

- Corpo mudo - Santa Cruz do Sul

13’02’’

Direção: Marcela Schild

Sinopse: Diretora, que sonhava em ser astronauta na infância, visita o universo de outras mulheres para tentar entender o que criou um buraco negro em cada uma.

- Desencanto - Porto Alegre

12’

Direção: Richard Tavares

Sinopse: Distantes e rejeitados, um casal de amigos sonha com a mesma imagem.

- Deserto estrangeiro - Porto Alegre

23’

Direção: Davi Pretto

Sinopse: Um jovem brasileiro, que recém começou a trabalhar em uma imensa floresta em Berlim, é arrastado para um pesadelo envolvendo o passado colonial alemão quando tenta encontrar uma garota perdida na mata.

- Dois homens ao mar - Porto Alegre

16’47’’

Direção: Gabriel Motta

Sinopse: Ao deixar o Brasil, César conhece Martin em um café vazio de Tallinn, Estônia. Em frente aos dois homens, apenas o incerto infinito do mar.

- Fragmentos ao vento 1945 - Porto Alegre

18’03”

Direção: Ulisses Da Motta

Sinopse: Senhorinha é uma mulher negra que vive em uma colônia alemã no sul do Brasil de 1945. No meio da ditadura do Estado Novo, ela luta para sobreviver entre as forças opressoras e imigrantes vigiados e perseguidos.

- Lacrimosa - Porto Alegre

11’40’’

Direção: Matheus Heinz

Sinopse: Assombrada pela memória do irmão falecido, menina revisita os acontecimentos que levaram seus pais a abandoná-la aos cuidados da avó. Sob a ótica infantil, inocência e culpa colidirão na sua tentativa de alcançar a verdade.

- Letícia Monte Bonito 04 - Pelotas

20’

Direção: Julia Regis

Sinopse: No interior do Rio Grande do Sul, Laís conhece a intensa Letícia, com quem passa uma tarde letárgica de verão.

- Magnética - Porto Alegre

16’20

Direção: Marco Arruda

Sinopse: Em uma cidade habitada por seres desenhados, um garoto indígena testemunha uma aparição holográfica. É a chegada de uma entidade de materialidade desconhecida. Com uma presença misteriosa e alegorias exóticas, ela passa a encantar os moradores, despertando os seus sentidos mais insanos.

- O céu da pandemia - Porto Alegre

5’15’’

Direção: Marina Kerber

Sinopse: Eu achei que era um sonho. Não tinha ninguém na rua e eu tava sozinha. Todos os dias são iguais, mas hoje é meu aniversário.

- O luto impossível - Porto Alegre

4’10’’

Direção: Bruno Carboni

Sinopse: A pandemia e o isolamento social me fizeram voltar a sonhar com meu pai. Sua visita me fez retornar ao seu antigo HD e nele encontrar surpresas em meio a fotografias e vídeos da família.

- O que pode um corpo? - Bagé

14’44’’

Direção: Victor Di Marco e Márcio Picoli

Sinopse: Um bebê nasce, mas não chora. Um corpo grita e não é ouvido. As tintas que escorrem em um futuro prometido, não chegam em uma pessoa com deficiência. Victor faz de si a própria tela em um universo de pintores ausentes.

- Pra ficar perto - Sapucaia do Sul

6’24’’

Direção: Lucas dos Reis

Sinopse: para estar junto não é preciso estar perto. Para Rafa, é.

- Quando te avisto - Santa Maria

24’46

Direção: Denise Copetti e Neli Mombelli

Sinopse: O que acontece quando dois olhares se cruzam? E se esses olhares compartilham de um mesmo espaço, mas se constituem em mundos próprios? O que afasta e aproxima indígenas e não indígenas?

- Sopa Noir - São Leopoldo

10’37’’

Direção: Beatrice Petry Fontana

Sinopse: Detetive Berinjela investiga o assassinato de Chuchu. Na tentativa de prender o responsável pelo crime, Detetive interroga quatro suspeitos e meio, sem saber que o verdadeiro culpado estava bem embaixo de suas raízes.

- Teste de elenco - Porto Alegre

19’59

Direção: Marcos Kligman e Mariany Espíndola

Sinopse: Estudantes de atuação foram convocados para um teste de elenco. O que eles não sabiam é que o teste já era o filme. Teste de elenco se propõe a testar o "Método" de Stanislavski e debater sobre a verdade x realidade nas atuações.

- Um pedal - Canoas

23’08’’

Direção: Alexandre Derlam

Sinopse: Nicolas Berghan percorre caminhos inóspitos, com apenas um pedal da sua inseparável bicicleta. Em suas cicloviagens, ele narra suas experiências, percepções do mundo, liberdade de escolha e inclusão. Indiferente das condições físicas ou distâncias, Nicolas é um viajante agradecido.

- Ver a vista - Porto Alegre

3’

Direção: Daniel de Bem

Sinopse: Durante áudio para minha mãe percebo um ciclo onírico entre memórias que alimentam sonhos a partir de reencontros com imagens que evocam a consciência e a performance da passagem do tempo. Revivo e transformo um momento com meu pai, morto há quase 20 anos.