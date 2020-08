Orquestra virtual da Ufrgs dedica estreia a artistas e profissionais da saúde

Durante a pandemia do novo coronavírus, que interrompeu as atividades de diversas orquestras brasileiras, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) montou um grupo orquestral virtual. Formada por estudantes do curso de Música e regida pelo professor Carlos Eduardo Fecher, a Orquestra do Instituto de Artes (OIA-Ufrgs) dedicou seu vídeo de estreia nesta terça-feira (4) a profissionais da saúde e artistas vitimados pela Covid-19.