Com novo formato, Porchat estreia episódios inéditos do seu programa no GNT

O programa de entrevistas Que História É Essa, Porchat? retorna com episódios inéditos no GNT nesta terça-feira (4), com um novo formato de apresentação. O humorista Fábio Porchat continua ouvindo histórias de famosos convidados e da plateia, porém, de forma virtual.

A atração vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h30min. Nas quintas-feiras, no mesmo horário, o público confere a reapresentação do episódio da semana anterior. Ainda sem data certa ou horário confirmado, a primeira temporada do programa será exibida na rede Globo a partir de outubro.

A nova leva de episódios faz parte da segunda temporada do programa, que estreou em março deste ano, mas precisou ser interrompida devido à pandemia. "O programa foi feito sob o guarda-chuva do ‘novo normal’, mas a essência dele, que é contar histórias, está ali. Elas funcionam presencialmente ou a distância, então é o Que História É Essa, Porchat? versão isolamento social dando resultado", comenta Fábio.

Ao todo, serão 17 episódios nessa nova etapa, que trará convidados como Sandra Annenberg, Monique Alfradique, Grazi Massafera e Nelson Motta. No episódio de estreia desta semana, nesta terça-feira (4), Rodrigo Hilbert conta ao público a história de como seu dedo ficou torto, Fafá de Belém relembra o dia em que invadiu um casamento vestida de noiva e Leandro Hassum narra que fingiu ser o ator Otávio Muller em um parque.