Itaú Cultural promove mostra on-line 'Poética da velhice'

Com estreia nesta segunda-feira (3), o Itaú Cultural apresenta em seu site uma programação cinematográfica que retrata desafios provocado pela velhice na vida das pessoas. Inspirada em personagens que sentem na própria pele as adversidades do processo de envelhecimento, como a perda de entes queridos, abandono por parte da família e as barreiras enfrentadas no mercado de trabalho, a mostra Poética da velhice exibe cinco filmes, entre curtas-metragens e longas-metragens. As produções A volta para casa, Acúmulo, Submarino, Pela janela e Girimunho ficam disponíveis para assistir on-line até o dia 17 de agosto.