Geraldo Azevedo e Vanessa Giácomo são convidados do Encontro desta segunda

Nesta segunda-feira (3), Fátima Bernardes vai receber no sofá virtual do 'Encontro' a atriz Vanessa Giácomo e o cantor Geraldo Azevedo, que fará uma homenagem a Luiz Gonzaga. No domingo (2), completam-se 31 anos da morte do cantor.

O dia 2 de agosto é considerado o Dia do Sanfoneiro por esta ocasião. E, no estado de São Paulo, também é comemorado como o Dia do Nordestino, em homenagem à data de falecimento do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, um dos maiores responsáveis por difundir a cultura nordestina em todo o Brasil.

Ainda nesta segunda-feira (3), Fátima vai conversar com a médica infectologista Rosana Richtmann sobre os procedimentos fundamentais tanto para as famílias quanto para as escolas na retomada das aulas. Por vídeo, Ana Maria Braga e Louro José vão relembrar a receita de arroz de costelinha.

O ‘Encontro com Fátima Bernardes' tem direção geral de Alexandre Mattoso e vai ao ar às 10h, logo após o jornalístico ‘Bom Dia Brasil’.