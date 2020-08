Cristiano Bastos lança financiamento coletivo para livro sobre rock gaúcho

Catarse Tem lançamento nesta sexta-feira (31), pela plataforma, a campanha de financiamento para publicação do livro 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho. Idealizado pelo jornalista e escritor Cristiano Bastos, o projeto também vai promover votação com especialistas do Estado e do País.

A obra terá projeto gráfico do designer Rafael Cony. Bastos é um dos autores de Gauleses Irredutíveis - Causos e atitudes do Rock Gaúcho; e das biografias Júpiter Maçã: A efervescente vida & obra; Julio Reny - Histórias de amor & morte; e Nelson Gonçalves - O rei da boemia.

Conforme o escritor, o objetivo é que a publicação seja apenas o primeiro volume de uma obra cuja intenção é valorizar a memória musical do Rio Grande do Sul. Objeto de colecionador, o livro que deverá ser lançado em meados de 2021 terá tiragem inicial de mil cópias.

100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho é uma obra que vai apresentar, através de resenhas, os discos que serão eleitos por meio de um corpo de jurados formado por notórias personalidades da música, arte e cultura do Rio Grande do Sul, entre as quais músicos, jornalistas e produtores do Estado e também do Brasil.

Serão, ao todo, 100 jurados, os quais elegerão os álbuns mais representativos feitos no RS em todos os tempos. Um processo, portanto, totalmente democrático.

Também haverá uma escolha do público (a qual será realizada no grupo dos 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho no Facebook), que poderá eleger um disco entre os seus prediletos. O álbum eleito ganhará o selo indicativo "Escolha do Público".