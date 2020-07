Cineasta Alan Parker, diretor de 'Mississipi em Chamas' e 'Evita', morre aos 76 anos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O cineasta britânico Alan Parker morreu na manhã desta sexta-feira (31), aos 76 anos. A informação foi confirmada pelo British Film Institute, que afirmou que Parker lutava há anos com uma doença não especificada.

Diretor de obras marcantes como Mississippi em chamas, de 1988, e O Expresso da Meia-Noite, de 1978, Parker também trabalhou como roteirista e foi indicado duas vezes ao Oscar pela direção desses dois longas.

O britânico também ficou conhecido por seu trabalho à frente de filmes musicais, como Evita, que Madonna estrelou em 1996, Fama, de 1980, e o icônico Pink Floyd - The Wall, de 1982.

Apesar de nunca ter vencido o Oscar de diretor, ele colecionou troféus da outros prêmios durante a carreira, como Globos de Ouro, o Grand Prix de melhor filme no Festival de Cannes e quatro Baftas - neste último, o equivalente britânico do Oscar, ele foi o homenageado com o prêmio honorário em 2013, pelo conjunto da obra.