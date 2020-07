Inscrições para 3º Festival Santa Cruz começam neste sábado

O Festival Santa Cruz de Cinema anunciou sua terceira edição. Diferente das edições anteriores, o evento será on-line e acontecerá entre os dias 7 e 11 de dezembro de 2020. As inscrições dos filmes em curta-metragem se iniciam no sábado (1), com prazo final até 1º de outubro. As obras selecionadas concorrem em 12 categorias. Além dos tradicionais Troféus Tipuana, a novidade para essa edição é a premiação em dinheiro para todas as categorias, totalizando R$ 14 mil distribuídos aos vencedores.

A homenageada será Léa Garcia, atriz marcante na história do cinema nacional nas últimas seis décadas. A organização apresentará, nas próximas semanas, quem será contemplado com o Prêmio Tuio Becker, bem como as datas das oficinas e outras ações preparatórias oferecidas gratuitamente antes e durante o Festival.

Cineastas de todo o território nacional podem inscrever seus curtas para a Mostra Competitiva. Os selecionados concorrem nas seguintes categorias: melhor filme, melhor filme gaúcho, melhor filme do júri popular, melhor direção, melhor direção de fotografia, melhor direção de arte, melhor atriz, melhor ator, melhor roteiro, melhor montagem, melhor trilha sonora e melhor desenho de som.

O evento, que é uma realização do Sesc/RS, da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e da Pé de Coelho Filmes, tem patrocínio da JTI e da Unimed dos Vales do Rio Pardo e Taquari. “Nesse momento tão desafiador para os setores culturais, é essencial seguir promovendo a produção do cinema no País e criar formas de acesso ao público. Por isso, decidimos manter o festival e ampliar o incentivo com premiação em dinheiro também”, destaca o professor da Unisc, Rudinei Kopp.