'Sarau do Solar' celebra Theatro São Pedro com show do Tambo do Bando

A última apresentação virtual em comemoração aos 162 anos do Theatro São Pedro ocorre nesta sexta-feira (31). Após quatro meses com as cortinas cerradas, o palco principal receberá Tambo do Bando 30 anos - Com o pé no galpão e a cabeça na galáxia, em uma live especial. O show será transmitido às 20h, ao vivo pelo Facebook e pelo canal do YouTube do Theatro São Pedro, além da veiculação pela TV Assembleia.

O espetáculo é uma homenagem do projeto Sarau do Solar. Beto Bollo (violão e voz), Carlos Leandro Cachoeira (violão e voz), Texo Cabral (flauta, harmônica e voz), Marcelo Lehmann (teclado e voz) e Vinícius Brum (violão e voz) fazem releituras de clássicos do grupo Tambo do Bando.

O show conta com a participação do compositor e cantor Beto Barros, autor da letra da composição Terra, com música de Beto Bollo, gravada pelo Tambo do Bando. Clássico, mas irreverente, sublinhado pela sobriedade cênica, o espetáculo tem iluminação de Karrah Luz, figurino e cenário especialmente criados por Cristina Pozzobon.

O cenário conta a história do Tambo do Bando por meio da projeção de imagens sugeridas pela própria poética da obra do coletivo. Marcado pela maturidade vocal e musical e pelo rigor estético, o show apresenta fortes referências da música regional, retratando uma significativa e diferenciada etapa da música gaúcha dentro destes quase quarenta anos do movimento cultural caracterizado pelos festivais, e repassa a trajetória do grupo com toda a originalidade, vigor poético e lírico, que sempre o caracterizou.