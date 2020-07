Xadalu conquista primeiro lugar no Prêmio da Aliança Francesa

A Aliança Francesa de Porto Alegre divulgou nessa semana os vencedores da 4ª edição do Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea. Devido à pandemia causada pela Covid-19, a instituição não pode prever uma data para a inauguração da Mostra Coletiva do Prêmio, na qual os vencedores seriam conhecidos. Assim, os premiados foram anunciados nesse momento.

Xadalu Tupã Jekupé conquistou o primeiro lugar e será premiado com uma residência artística de dois meses no Centre Intermondes, uma escola e espaço de organização artística em La Rochelle, na França, com passagem e alojamento incluídos. Além disso, receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$ 8 mil como incentivo à produção artística, ajuda de custo de R$ 3 mil e uma bolsa de estudos na Aliança Francesa Porto Alegre.

Em, respectivamente, segundo e terceiro lugar, Mitti Mendonça e Vitória Macedo ganharão como prêmio bolsas de estudo na Aliança Francesa Porto Alegre, além do valor de R$ 500,00 como ajuda de custo. Os outros sete finalistas Camila Proto, Elias Maroso, Henrique Fagundes, Jordi Tasso Melo, Leonardo Lopes de Oliveira, Paulo Luis Corrêa e Santiago Pooter também serão premiados com R$ 500,00.