Programação do Poa Drive-in Show é retomada neste fim de semana

Abrindo o mês de agosto, a programação deste fim de semana do Poa Drive-in Show está bem variada. No sábado (1), a partir das 14h, acontece a 1ª Mostra Profissional de Danças em formato drive-in no Brasil. Na programação estão apresentações de balé clássico, danças de salão, jazz, danças urbanas, samba no pé, danças orientais árabes e flamenco. Já às 20h, a banda Comunidade Nin-Jitsu assume o palco tocando alguns de seus maiores sucessos.

No domingo (2), às 16h, a Nosso Mundo Cia Lúdica abre o dia de atrações para a família com um espetáculo musical recheado de magia e encantamento. Com um repertório autoral que transita por vários ritmos, o show conta com a participação de bailarinas que compõe as cenas de cada música. O evento conta com a participação especial da cantora Tati Portella, ex-vocalista da banda Chimarruts.

Às 19h, o humorista Diogo Portugal apresenta seu show Risolados, especialmente criado para o período de isolamento. O texto, com muito humor, aborda assuntos relacionados a nova rotina, aulas por videoconferência e home office.

Os ingressos - que vão de R$ 100,00 a R$ 300,00 - estão à venda pelo site www.poadriveinshow.com.br . A entradas são válidas por veículo, que pode conter até quatro pessoas do mesmo convívio. O evento ocorre no estacionamento da EPTC, na avenida Padre Cacique, 1.365.

Programação

Sábado - 1º de agosto

14h - 1 ª Mostra Profissional de Danças em formato drive-in

20h – Comunidade Nin-Jitsu

Domingo - 2 de agosto

16h – Nosso Mundo Cia Lúdica e Tati Portella

19h – Diogo Portugal