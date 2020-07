Participando de mostra virtual coletiva, Galeria Tina Zappoli encerra ação beneficente

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Neste ano, a Galeria de Arte Tina Zappoli adiantou sua tradicional Ação de Natal em função dos efeitos negativos causados pela pandemia de Covid-19. A rifa beneficente emergencial Corre, Noel! terá seu sorteio nesta quinta-feira (30).

Serão sorteadas nove obras do acervo próprio ou de artistas nacionais representados pelo local, que doam as peças para arrecadar fundos ao Educandário São João Batista. Os números a R$ 50,00 ainda podem ser adquiridos pelo contato através do perfil de Instagram e da página de Facebook da galeria, ou ainda pelo WhatsApp (51) 99205-3595 e pelo e-mail galeriatinazappoli@gmail.com.

Entre os prêmios, estão obras de Iberê Camargo, Stenio Burgos, Jorge Leite, Cabral, Edineusa Bezerril, Itelvino Jahn, Denise Iserhard Haesbaert e Marinho Neto. Já foram vendidos mais de 380 números, segundo Tina, recorde absoluto dos últimos 11 anos, desde quando a ação é realizada.

A galeria também está participando do projeto Arte da quarentena, mostra virtual da Artsoul que reúne 40 espaços expositivos do País. As galerias exibirão obras produzidas nos últimos quatro meses, daí o nome escolhido para a iniciativa, que segue até domingo, 2 de agosto.