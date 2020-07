Uruguai em documentário no 'Sexta da Sociedade' do Canal Curta!

Na segunda metade do século XX, assim como outros países latino-americanos, o Uruguai teve uma ditadura que reprimiu duramente os movimentos sociais e os partidos, bem como a cultura popular. Porém, a resistência se fortaleceu e, embalada pelo tambor do Candombe ritmo de origem africana bastante popular no país, conquistou não apenas o fim do regime militar, como abriu caminhos para outras pautas sociais. Todo esse processo é tema do documentário Uruguai - Na vanguarda, de Marco Antonio Pereira, atração do Canal Curta! nesta sexta-feira.

Após a retomada da democracia, reivindicações como a regulamentação da maconha, o matrimônio igualitário sem distinção entre casamentos heterossexuais ou homossexuais , a legalização do aborto e as leis de cotas para afrodescendentes entraram na agenda do então presidente José Mujica, tendo sido implementadas. Assim, já no século XXI, o país está na vanguarda das políticas públicas pró-direitos civis. A exibição é na faixa Sexta da Sociedade, às 20h.