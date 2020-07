Netflix domina Emmy, mas 'Watchmen' é produção mais indicada; confira lista

O Emmy anunciou na manhã desta terça-feira (28) os indicados à 72ª edição de seu prêmio anual, o principal da indústria de televisão e streaming americana. Sem "Game of Thrones" para engrossar sua lista, a HBO foi passada para trás pela Netflix, que quebrou o recorde de nomeações em um mesmo ano, com 160.

No ano passado, o gigante do streaming apareceu 118 vezes entre os concorrentes ao Emmy, enquanto a HBO encabeçou a lista de indicados com 137 citações -30 a mais que neste ano. Mas a notícia não significa exatamente uma derrota para a emissora, já que sua minissérie "Watchmen" é a produção mais lembrada da edição, com 26 nomeações.

Baseada nos quadrinhos de mesmo nome, "Watchmen" viu seu elenco aparecer nas quatro categorias de atuação às quais era elegível -ator, atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV. Ela também é uma das favoritas para levar a estatueta de melhor minissérie, que no ano passado também ficou com a HBO, graças a "Chernobyl".

Enquanto a ausência de "Game of Thrones", que encerrou sua saga no ano passado, é notável, o Emmy 2020 é marcado por estreias. Esta será a primeira edição com as plataformas de streaming Disney+, Apple TV+ e Quibi no páreo.

A primeira foi lembrada 19 vezes, principalmente pela série "The Mandalorian", derivado de "Star Wars" que concorre como melhor série dramática. Já o serviço da Apple soma 18 indicações, com "The Morning Show" aparecendo em algumas das principais categorias, como série, ator e atriz de drama.

Já a Quibi, plataforma para celulares com produções para serem vistas na vertical, foi lembrada nas seções dedicadas a conteúdos curtos.

A emissora responsável por transmitir a cerimônia do Emmy, a ABC, ainda não deixou claro quais são os planos para a festa deste ano, marcada para o dia 20 de setembro. Mesmo com as restrições impostas pela Covid-19, uma premiação física pode até acontecer, mas em escala reduzida. Jimmy Kimmel será o anfitrião.

No evento de anúncio dos indicados desta terça, a humorista Leslie Jones fez as vezes de apresentadora. Os atores Laverne Cox, Josh Gad e Tatiana Maslany anunciaram as nomeações ao lado dela.

lista de indicados nas principais categorias. A lista completa está disponível no site do Emmy Confira, abaixo, anas principais categorias. A lista completa está disponível no

Ator em série de comédia

Anthony Anderson ("Black-ish")

Michael Douglas ("O Método Kominsky")

Ted Danson ("The Good Place")

Eugene Levy ("Schitt's Creek")

Ramy Youssef ("Ramy")

Don Cheadle ("Black Monday")

Atriz em série de comédia

Rachel Brosnahan ("Maravilhosa Sra. Maisel")

Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

Christina Applegate ("Dead to Me")

Issa Rae ("Insecure")

Linda Cardellini ("Dead to Me")

Tracee Ellis Ross ("Black-ish")

Ator coadjuvante em série de comédia

Mahershala Ali ("Ramy")

Alan Arkin ("O Método Kominsky")

Andre Braugher ("Brooklyn Nine-Nine")

Sterling K. Brown ("Maravilhosa Sra. Maisel")

William Jackson Harper ("The Good Place")

Daniel Levy ("Shcitt's Creek")

Tony Shalhoub ("Maravilhosa Sra. Maisel")

Kenan Thompson ("Saturday Night Live")

Atriz coadjuvante em série de comédia

Alex Borstein ("Maravilhosa Sra. Maisel")

D'Arcy Carden ("The Good Place")

Betty Gilpin ("Glow")

Marin Hinkle ("Maravilhosa Sra. Maisel")

Kate McKinnon ("Saturday Night Live")

Annie Murphy ("Schitt's Creek")

Yvonne Orji ("Insecure")

Cecily Strong ("Saturday Night Live")

Ator em série dramática

Jason Bateman ("Ozark")

Sterling K. Brown ("This Is Us")

Steve Carell ("The Morning Show")

Brian Cox ("Succession")

Billy Porter ("Pose")

Jeremy Strong ("Succession")

Atriz em série dramática

Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Olivia Colman ("The Crown")

Jodie Commer ("Killing Eve")

Laura Linney ("Ozark")

Sandra Oh ("Killing Eve")

Zendaya ("Euphoria")

Ator coadjuvante em série dramática

Nicholas Braun ("Succession")

Billy Crudup ("The Morning Show")

Kieran Culkin ("Succession")

Mark Duplass ("The Morning Show")

Giancarlo Esposito ("Better Call Saul")

Matthew Macfadyen ("Succession")

Bradley Whitford ("O Conto da Aia")

Jeffrey Wright ("Westworld")

Atriz coadjuvante em série dramática

Helena Bonham Carter ("The Crown")

Laura Dern ("Big Little Lies")

Julia Garner ("Ozark")

Thandie Newton ("Westworld")

Fiona Shaw ("Killing Eve")

Sarah Snook ("Succession")

Meryl Streep ("Big Little Lies")

Samira Wiley ("O Conto da Aia")

Ator em minissérie ou filme para TV

Paul Mescal ("Normal People")

Jeremy Irons ("Watchmen")

Jeremy Pope ("Hollywood")

Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True")

Hugh Jackman ("Má Educação")

Atriz em minissérie ou filme para TV

Cate Blanchett ("Mrs. America")

Shira Haas ("Nada Ortodoxa")

Regina King ("Watchmen")

Octavia Spencer ("Self Made")

Kerry Washington ("Little Fires Everywhere")

Ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Yahya Abdul-Mateen 2° ("Watchmen")

Jovan Adepo ("Watchmen")

Tituss Burgess ("Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend")

Louis Gossett Jr. ("Watchmen")

Dylan McDermott ("Hollywood")

Jim Parsons ("Hollywood")

Atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Uzo Aduba ("Mrs. America")

Toni Collette ("Unbelievable")

Margo Martindale ("Mrs. America")

Jean Smart ("Watchmen")

Holland Taylor ("Hollywood")

Tracey Ullman ("Mrs. America")

Programa de competição

"The Masked Singer"

"Nailed It!"

"RuPaul's Drag Race"

"Top Chef"

"The Voice"

Apresentador de reality show ou programa de competição

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski e Jonathan Van Ness ("Queer Eye")

Nicole Byer ("Nailed It!")

Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Daymond John, Robert Herjavec e Kevin O'Leary ("Shark Tank")

Padma Lakshmi e Tom Colicchio ("Top Chef")

Amy Poehler e Nick Offerman ("Making It")

RuPaul ("RuPaul's Drag Race")

Filme para TV

"American Son" (Netflix)

"Má Educação" (HBO)

"Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones" (Netflix)

"El Camino" (Netflix)

"Unbreakanle Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend" (Netflix)

Minissérie

"Watchmen" (HBO)

"Mrs. America" (FX)

"Unbelievable" (Netflix)

"Nada Ortodoxa" (Netflix)

"Little Fires Everywhere" (Hulu)

Série de comédia

"Curb Your Enthusiasm" (HBO)

"Dead to Me" (Netflix)

"The Good Place" (NBC)

"Insecure" (HBO)

"O Método Kominsky" (Netflix)

"Maravilhosa Sra. Maisel" (Prime Video)

"Schitt's Creek" (Pop TV)

"What We Do in the Shadows" (FX)

Série dramática

"Better Call Saul" (AMC)

"The Crown" (Netflix)

"O Conto da Aia" (Hulu)

"Killing Eve" (BBC America)

"The Mandalorian" (Disney+)

"Ozark" (Netflix)

"Stranger Things" (Netflix)

"Succession" (HBO)