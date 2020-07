Série 'Contos de Charles Dickens' estreia nesta segunda-feira na TV Brasil

Com os dois primeiros episódios em sequência, a TV Brasil estreia nesta segunda-feira (27), às 21h30min, a série Contos de Charles Dickens, produzida pela BBC e inspirada nos romances e mistérios do escritor inglês. A exibição será de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário.

O seriado faz uma reinvenção ousada dos romances atemporais do célebre autor ao reunir alguns dos personagens mais icônicos da obra de Charles Dickens. Com 20 capítulos de 30 minutos, a produção cria um universo do autor ao mesclar seus personagens lado a lado no mesmo bairro na Londres vitoriana do século XIX.

A série combina referências presentes em publicações de clássicos que atravessam gerações como Oliver Twist, Um conto de Natal e Grandes esperanças, entre outros textos do romancista. O elenco inclui personalidades como Stephen Rea, Pauline Collins, Caroline Quentin e Peter Firth.