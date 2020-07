Dessa Ferreira faz estreia solo pulsante com lançamento de videoclipe

Da infância musicada por cânticos católicos até a batucada nos terreiros, nasce nesta semana o primeiro trabalho solo da produtora cultural e percussionista Dessa Ferreira. O clipe de sua música Pulso, do EP homônimo que será lançado entre outubro e novembro, chega no canal do YouTube da cantautora no sábado (25), Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Não por acaso, a data escolhida retrata a marca de Dessa e a anunciação de sua história de descobertas, buscas e construção de um futuro que reverbera de seu próprio passado.

Brasiliense filha de nordestinos, Dessa mora em Porto Alegre desde 2014, quando veio para a cidade através de parcerias de trabalho e de amizades. Formada em 2018 no curso de Música Popular pela Ufrgs, encontrou na capital do Rio Grande do Sul projetos e conexões que continuam fazendo parte de sua formação. Ela também é uma das fundadoras do grupo Três Marias.

Pulso, seu novo EP, constrói-se na busca pela sua ancestralidade e origens de matrizes africanas e indígenas. De criação católica, no início da vida adulta, começou a estudar questões raciais e de gênero e a se descobrir como uma mulher negro-indígena. "Minha mãe nunca foi de contar muitas histórias da família. Ela é uma pessoa que sempre trabalhou bastante, ela é muito silenciosa, para tirar as coisas dela tinha que perguntar mesmo", relata sobre suas buscas. E complementa: "Eu me vejo como uma pessoa negra e de origens indígenas, mas a minha família nunca foi ativista assim. Tudo por conta dessa cultura de embranquecimento, pela busca de ser aceito". Os dogmas do catolicismo e a cultura eurocêntrica pregada não condiziam com a identidade de Dessa.

Frequentando seu primeiro terreiro, festivais de cultura popular e grupos de referência africana e indígena, ela se sentiu pulsar: "Fui entendendo esses processos e pensando: 'Nossa, eu me conecto com isso. Isso pulsa em mim. Mais do que quando vou na igreja com a minha mãe, que entro ali e não sinto nada, nunca senti.' Mas eu ia porque era uma coisa que já estava dada pra mim, nasci já nesse contexto".

Mais do que se descobrir, ela encontrou definição para seu sentimento: "Pulso é algo que vem me acompanhando, é algo assim: eu não sei o que é bem essa minha ancestralidade, mas eu sei que ela vem dali, e não daqui".

O clipe de Pulso foi feito de maneira colaborativa, ainda no final de 2019. "Eu chamei a Kaya Rodrigues, que é uma amiga e parceira, convidei para fazer o roteiro. Queria que desse EP saísse pelo menos um videoclipe. Foi muito lindo, muito rápido, porque ela se identificou com a história da música", conta Dessa sobre a gravação.

As filmagens ocorreram na cidade de Santa Tereza, na região Nordeste da serra gaúcha, e possui direção de Kaya Rodrigues e codireção de Luis Ferreirah. "Foi uma construção. Tô muito feliz de ver o clipe nascendo, mesmo com o mundo caindo. Acho que é isso que temos que fazer nesse momento, mostrar nossas produções, nossa arte, trazer essas coisas que nos motivam, mostrar que estamos vivos", diz Andressa.

Para além do sentimento, seu novo trabalho nasce do processo de encontro e do reconhecimento: "Eu penso numa busca de criar uma perspectiva pro futuro. Não só pra mim, mas a todas as coisas que eu tive acesso. Foi por muita luta e resistência de várias pessoas que morreram pra eu estar aqui hoje. Minha função é repassar conhecimentos e vivências para as próximas gerações, para que tenhamos um futuro com mais consciência", declara.

Como compositora e musicista, sua música - que vem da ancestralidade e de força interna - ganha corpo nesta nova jornada. Entre tambores, composições e vozes que vão ao alto, pulsa desta vez sua mais fiel e original identidade. "É um trabalho que fala das raízes, mas muito pensando em que tudo que aconteceu no passado está reverberando agora no presente. O futuro e o passado estão totalmente relacionados, tudo como um ciclo, não com início, meio e fim, mas como início, meio e início", analisa Dessa.

O lançamento do clipe ocorre às 12h de sábado nas redes sociais da artista e no seu canal do YouTube. Às 22h, ela realiza uma live que será transmitida pelos mesmos meios.

