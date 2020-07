Candeia, compositor da Portela, é homenageado em documentário no Curta!

O samba carioca e a vida de Antônio Candeia Filho estão totalmente interligados. A trajetória do artista se confunde com a história desse gênero musical tão importante para a nossa cultura e é tema do documentário Candeia (como o artista era conhecido), a ser exibido pelo nesta segunda-feira (20), no Canal Curta!, na faixa Segunda da Música, às 22h.