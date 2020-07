Nativismo dá o tom deste fim de semana no POA Drive-in Show

Mais uma opção de entretenimento nessa quarentena, o Poa Drive-in Show realiza neste sábado (18) a apresentação da dupla tradicionalista César Oliveira e Rogério Melo, que irá tocar seus maiores sucessos, com participação especial de João Luiz Corrêa, às 20h. A atração ocorre no estacionamento da EPTC, na avenida Padre Cacique, e os ingressos podem ser adquiridos pelo site

No evento, será possível realizar doações para a Campanha do Agasalho e alimentos através do ingresso solidário. Haverá banheiros químicos, higienizados após cada uso e sistema de alimentação, onde é possível acessar o cardápio, realizar pedido e pagamento através do QRCode a ser fixado no veículo. A programação acontece até o dia 20 de setembro com atrações para toda família.

César Oliveira assumirá a assessoria de Culturas Populares, Tradição e Folclore da Sedac

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac/RS) anunciou nesta quinta-feira (16) mudanças no quadro de colaboradores. Um dos novos nomes é o músico e compositor César Oliveira. Adido Cultural do RS desde janeiro deste ano, ele assumirá a assessoria de Culturas Populares, Tradição e Folclore, que até março deste ano estava sob o comando da professora e ex-conselheira de Cultura do Estado Maria Marques – afastada das funções por motivos de saúde.

Natural de Itaqui, César Oliveira iniciou as atividades nos Centros de Tradição Gaúcha (CTG’s) na década de 1980. Foi proprietário de agência de marketing e dedicou-se a produzir e dirigir artistas e produtos fonográficos, em meados dos anos 2000. É proprietário do Estúdio Bah, em Eldorado do Sul. Em carreira solo, gravou sete CDs. Em dupla com Rogério Melo, já são 17 trabalhos e três DVDs – todos com direção artística e produção assinadas por ele mesmo.

Em 2019, foi um dos idealizadores da “Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura e Tradição Gaúcha”, na condição de patrono dos Festejos Farroupilhas. Em janeiro de 2020, César Oliveira foi a primeira personalidade gaúcha a receber o título de Adido Cultural do Rio Grande do Sul, concedido pelo governo do Estado. Por meio do Decreto 54.943, de 2019, o Executivo homenageia cidadãos que, pela dedicação à cultura rio-grandense, contribuem para a consolidação e preservação da identidade cultural do Estado. Também em 2020, foi um dos articuladores, junto à bancada gaúcha no Congresso Federal, para a aprovação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, e foi nomeado vice-presidente de Administração e Finanças do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

A jornalista Carolina Anchieta também se soma ao time da Secretaria da Cultura. Assumirá a assessoria de Diversidade – até então comandada por Gabriella Meindrad, que será a diretora-geral e secretária adjunta. As funções eram desempenhadas pela jornalista Carmen Langaro, que desempenhará agora funções de relações públicas, ligada diretamente ao gabinete da secretária Beatriz Araujo.