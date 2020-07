Cine Farol Santander on-line exibe longa coreano 'Em chamas' gratuitamente

Dando sequência à programação Cine Farol Santander Online, será disponibilizado gratuitamente para streaming o longa-metragem Em chamas (2018), de Lee Chang-dong. O diretor sul-coreano parte do conto Queimar celeiros, do escritor japonês Haruki Murakami.

Vencedor do prêmio da crítica no Festival de Cannes de 2018, o filme é um dos grandes destaques da recente safra do cinema coreano contemporâneo. Na trama, Jong-soo, um entregador e aspirante a escritor, reencontra uma antiga amiga. Ela o apresenta a um novo e misterioso conhecido que, com o passar do tempo, começa a revelar um estranho hobby.

site A exibição on-line acontece entre 18 e 23 de julho na plataforma Looke. Para assistir, o interessado deve preencher o formulário encontrado noe nas páginas de Instagram e Facebook da Prana Filmes.

O Canal Brasil também exibirá esta obra, no final do mês. A sessão será no dia 27 de julho, às 22h.