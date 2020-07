Confira a programação de cinema e balada do Drive-in Air Festival

Sympla Depois de shows e muitas sessões de cinema, mais um fim de semana de Drive-in Air Festival começa nesta sexta-feira (17), com dois dias de programação cinematográfica e balada no sábado (18). Os eventos ocorrem no estacionamento do Porto Alegre Airport e foram pensados especialmente para o momento da pandemia. Os ingressos para os três dias de atrações já estão à venda e podem ser adquiridos pelo

A sexta-feira começa com uma homenagem aos heróis de Gotham City com Aves de rapina: Arlequina e sua emancipação fantabulosa, de Cathy Yan, às 18h, e o premiado Coringa, de Todd Phillips, às 21h. No sábado (18) à noite, o estacionamento 4 do aeroporto da capital gaúcha recebe a festa Rayo, também em sistema drive-in, com ingressos de R$ 110,50 a R$ 210,00 por carro. No domingo (19), a programação retorna para o cinema com a exibição de Pequenos espiões, de Robert Rodriguez, às 17h30min, e Liga da Justiça, de Jack Snyder, às 19h15min.

Em todos os dias de evento, haverá comercialização de alimentos e bebidas no local mediante venda digital, assim como o pedido para uso do banheiro, que será feito através de um QR Code disponibilizado no dia do evento.

Programação completa do final de semana

Sexta-feira (17)

Sessão 1

18h - Abertura dos portões (DJ Lê Araújo)

19h – Exibição do filme Aves de rapina: Arlequina e sua emancipação fantabulosa (2020, dublado e legendado)

21h – Encerramento (DJ Lê Araújo)

Sessão 2

21h15min - Abertura dos portões (DJ Lê Araújo)

22h – Exibição do filme Coringa (2019, dublado e legendado)

0h – Encerramento

Sábado (18)

Sessão única: Rayo Drive-in

18h - Vini Fantin: Abertura Open Format

19h30min - Lucca Alapont: Eletrônica

21h - Gabriel R: Funk

22h30min - Rayo Crew: Funk Rave

0h - Encerramento

Domingo (19)

Sessão 1

16h30min - Abertura dos portões

17h30min – Exibição do filme Pequenos espiões (2001, somente dublado)

19h – Encerramento

Sessão 2

19h15min - Abertura dos portões

20h – Exibição do filme Liga da Justiça (2017, dublado e legendado)

22h – Encerramento