Mestre no Handpan, Alexandre Lora apresenta single gravado na floresta

O músico e mestre do Handpan (instrumento percussivo e melódico feito de aço, desenvolvido na Suíça, no ano 2000) Alexandre Lora registrou o seu novo single, Unknown Path, junto à natureza. Gravou ao vivo no meio da floresta no Habitat Floema, área de preservação ambiental na zona rural do município gaúcho de Viamão, que carrega ainda um marco geográfico de estar exatamente localizada na linha imaginária do Paralelo 30º Sul do globo terrestre.

O Handpan mescla culturas de instrumentos de origem indiana, o Ghatam, com o Steelpan, de Trinidad Tobago. Percussionista nato e plural, Lora é artista nomeado ao Grammy, na categoria Best World Music Album, com o disco Rosa dos ventos (Anat Cohen e Trio Brasil), graduado em bateria na FAAM (Faculdade de Artes Alcântara Machado), estudou percussão erudita por 3 anos na EMM (Escola Municipal de Música de São Paulo) e obteve Pós-Graduação em Musicologia e Educação Musical, na Universidad Autónoma de Barcelona. Uma constante busca e soma de referências que o permitem explorar caminhos desconhecidos para trazer ao público mapas com possibilidades das mais diversas trajetórias.

YouTube A gravação de Unknown Path foi toda captada pela equipe do estúdio Audio Porto que deslocou seu equipamento para o meio da floresta do Habitat Floema. Foi a união da tecnologia com a natureza para chegar ao resultado puro da música do percussionista em meio ao canto dos pássaros. Tudo registrado em áudio e vídeo de alta qualidade que poderão ser apreciados a partir desta sexta-feira (17), no canal doda gravadora Audio Porto.