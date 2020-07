Bublitz inaugura a primeira galeria virtual do Estado neste sábado

Com as dificuldades no âmbito econômico e social, a arte se renova e ganha novos espaços. No ano em que comemora 32 anos de existência, um dos espaços da arte contemporânea gaúcha e brasileira ganha sua versão virtual. É a Bublitz Galeria Virtual de Arte, um ambiente interativo e pioneiro, que será inaugurado no sábado (18) com mostra de telas do artista gaúcho Marcelo Hübner.

site As obras também poderão ser adquiridas pelo. A exposição fica em cartaz até o dia 18 de agosto.

O marchand Nicholas Bublitz destaca a novidade como mais do que uma alternativa de continuar expondo nesse período: “Ao lançar a Bublitz Galeria Virtual de Arte – a primeira galeria virtual com realidade aumentada em 3D do Rio Grande do Sul, e talvez até do Brasil – queremos proporcionar uma experiência imersiva, em que o visitante poderá passear pela galeria, selecionar as obras de interesse, conferir detalhes e ter uma visão panorâmica da exposição. É uma novidade possível graças à tecnologia e para que as pessoas possam observar as obras em casa e em segurança”, ressalta. É ainda uma alternativa para a divulgação da arte e dos artistas.

Quadro da série Urbanos, criação do artista porto-alegrense que estreia mostra virtual

DANIEL MARTINS/DIVULGAÇÃO/JC