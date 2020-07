TAG - Experiências Literárias cria fundo solidário para instituições sociais

O clube de livros TAG – Experiências Literárias, que promove o trabalho de livrarias e editoras independentes junto aos seus mais de 50 mil assinantes, também está lançando um fundo solidário em busca de doações para instituições sociais que incentivam a leitura. As ações têm como objetivo preservar negócios do setor livreiro e redes de auxílio para populações em vulnerabilidade social, e que já enfrentam as consequências da pandemia de Covid-19.

Instagram Através do seu perfil no, a TAG disponibiliza uma planilha colaborativa listando livrarias independentes que permanecem em operação através do sistema de delivery. A relação, criada em parceria com a editora Todavia, é mantida em constante atualização com a ajuda dos seguidores do clube e apresenta os contatos das lojas para que consultas sobre títulos, preços e entregas possam ser realizadas diretamente pelos interessados.

Em seus destaques fixos de stories, a TAG mantém ainda uma lista de 30 livrarias independentes espalhadas pelo Brasil que se destacam por serviços e catálogos, com informações e contatos de cada uma.

Também como forma de fomentar os negócios de editoras independentes, a TAG lançou um serviço de compra adicional que coloca à disposição dos assinantes um livro surpresa extra para o kit de julho, tanto para o assinantes do clube Curadoria quanto do Inéditos. Pelo valor de custo de R$ 27,90, o assinante recebe uma publicação pertencente ao catálogo de uma das 11 editoras participantes, que são: Lote 42, Nós, Carambaia, Taverna, Dublinense, Moinhos, editora34, Kapulana, Relicário, Veneta e Instante. O valor do item adicional é integralmente repassado para as editoras e, o como o livro fará parte do kit de julho, não terá custos adicionais de frete.

Ainda dentro do espírito das ações colaborativas, a TAG está lançando uma campanha para a criação de um fundo solidário com o objetivo de arrecadar R$ 70 mil para o auxílio de seis instituições voltadas a populações em situação de vulnerabilidade, que atendem cerca de 687 famílias. Todas elas passaram pelo Projeto Despertar criado pela TAG, cujo objetivo é incentivar a leitura, mantendo atividades específicas voltadas ao público infantil e adolescente.

As organizações são: Instituto Ide Brasil, de Belo Horizonte (MG); WimBelemDon, de Porto Alegre (RS); Terra Livre, de Aparecida de Goiânia (GO); GACC, em Salvador (BA); Projeto Jogo do Amanhã, em Ananindeua (PA); e Pró-Saber, em São Paulo (SP). As doações poderão ser feitas em valores entre R$ 10,00 e R$ 100,00, através da plataforma APOIA.se , até domingo (17).

“A TAG é uma grande comunidade, e não poderíamos deixar de fazer a nossa parte neste momento delicado, no qual todos estão sofrendo em alguma medida as consequências da pandemia. Acreditamos no poder da leitura e na força do trabalho coletivo, e por isso lançamos estas ações, que buscam construir pontes e conectar aqueles que precisam de ajuda aos que estão dispostos a contribuir”, afirma Arthur Dambros, diretor de marketing do clube.