Terceira temporada de 'Brasil Selvagem' viaja pela gigantesca costa brasileira

O National Geographic estreia na quinta-feira (16), às 21h45min, a terceira temporada de Brasil Selvagem: Costa Brasileira, produção original do canal com oito episódios. A série apresenta a imensidão da costa atlântica do País, abrangendo cinco dos seis biomas brasileiros, levando o telespectador a infinitas praias, ilhas, costões, montes de dunas e baías.

Passando pelo Parque Nacional da Lagoa do Peixe no Sul do Estado, as equipes viajam até a Mata Atlântida conhecendo ilhas oceânicas, Lençóis Maranhenses e a famosa ilha de Fernando de Noronha. Cada episódio é estruturado em torno de um ecossistema e apresenta histórias únicas e nunca contadas sobre seus habitantes e os trabalhos de conservação feitos por pessoas dedicadas a preservar este patrimônio brasileiro.