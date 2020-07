Webinar da FGV debate práticas de leitura e diferenças culturais

Nesta quarta-feira (15) ocorre, no canal do YouTube da Fundação Getúlio Vargas (FGV), às 15h, o webinar Literatura e cosmopolitismo em tempos de pandemia: Jorge Luis Borges e Clarice Lispector nas redes sociais. A discussão será mediada por especialistas e pela pesquisadora, doutora e professora da Universidade de Rio de Janeiro (Uerj) Alejandra Josiowicz. A conferência deve mostrar as diferenças de leitura de Jorge Luis Borges e Clarice Lispector em vários países de diferentes culturas.

No encontro, serão revisadas práticas de leituras nas redes sociais, especificamente no Twitter, durante a pandemia. A pesquisadora desenvolverá uma análise qualitativa e quantitativa das comunidades de leitores globais de Borges e Lispector. Serão ressaltadas as dimensões geopolíticas e culturais da leitura nas redes sociais e as diferenças e desigualdades do modo como esses autores são lidos em 14 cidades das Américas e da Europa, em diferentes línguas.