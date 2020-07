Benedito Saldanha, que lançou livro sobre mulheres jornalistas, morre com suspeita de Covid-19

“Para a querida Patrícia Comunello, a quem homenageio neste livro." Assim, de forma simples e carinhosa, o escritor Benedito Saldanha fez a dedicatória na primeira página do livro As Jornalistas, do qual tive a honra de participar, ao lado de mais 24 profissionais. Saldanha tinha planos de escrever o segundo volume, pois dizia que "tem muitas jornalistas para retratar a história". Infelizmente, o plano agora é memória. Benedito Saldanha morreu nesse domingo (12), após suspeita de estar com o novo coronavírus.

A informação sobre a possível relação com a pandemia foi noticiada pelo site Coletiva.net. O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) divulgou nota, em seu site, informando que Benedito, que era assistente administrativo na Gerência Distrital Leste do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae) da Capital, "faleceu em casa, após afastamento do trabalho por suspeita de Covid-19".

"Junto com familiares e amigos, sentimos com profunda tristeza a abreviação de mais uma vida neste contexto da pandemia", postou a entidade. Saldanha era servidor desde 1995.

mais de mil vítimas até agora no Rio Grande do Sul O escritor, que era um entusiasta da literatura e um dos líderes da Sociedade Partenon Literário, que reúne adeptos das letras na Capital, pode ter sido uma das. Porto Alegre somou 174 óbitos confirmados pela nova doença até a tarde desta segunda-feira (13).

Benedito já havia escrito outra obra sobre as mulheres na comunicação, com o livro As Radialistas. Na nova edição, profissionais multimídia povoaram as páginas de As Jornalistas.

Na apuração, ele fez questão de fazer a entrevista pessoalmente e anotava tudo com caneta em um caderno de estilo escolar, captando dados sobre cronologia, formação, trabalhos e momentos marcantes da profissão de cada uma das retratadas. Do Jornal do Comércio, também faz parte a editora de Política, Paula Coutinho.

A sessão de autógrafos na Feira do Livro de 2019 foi uma das mais concorridas e demoradas, com fila que levou mais de duas horas para acabar e com esgotamento de exemplares. Para cada jornalista, Saldanha entrou um botão de rosa vermelha. A felicidade e satisfação transbordavam do escritor. Certamente, nem ele imaginava tamanha repercussão.

Na sua trajetória nas letras, o porto-alegrense publicou ainda A Mocidade do Partenon Literário, Apolinário Porto Alegre, Grandes momentos do Rádio Gaúcho (que teve três volumes), Lobo da Costa - o poeta andarilho e Luciana de Abreu. Saldanha foi presidente da Academia de Letras e Artes de Porto Alegre e criador do Jornal Revolução Cultural e do Sarau com Ritmo.