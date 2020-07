Série cômica 'Perfect Harmony' estreia no Fox Premium nesta segunda-feira

A comédia Perfect Harmony chega no Brasil nesta segunda-feira (13) com episódio duplo no canal Fox Premium, às 21h25min. Na trama, protagonizada por Bradley Whitford, o ex-professor de música de Princeton Arthur Cochran é um homem que acaba encontrando inspiração nos lugares mais improváveis. Inesperadamente, ele se depara como diretor de um coral em uma igreja rural na pequena cidade de Conley Fork, onde os cantores estão desafinados e desalinhados de diversas maneiras.

O coral não concorda com a presença de Arthur, mas, apesar de suas diferenças, a união entre a comunidade e o professor irão resultar na combinação perfeita para que ambas as partes de reinventem e descubram um pouco mais de felicidade na cidade. A primeira temporada conta com 13 episódios que serão exibidos semanalmente no canal.