Programa 'Sr. Brasil' com Rolando Boldrin comemora 15 anos com edição especial

Com apresentação de Rolando Boldrin, o Sr. Brasil completa 15 anos na TV Cultura. Para comemorar, a emissora leva ao ar, neste domingo (12), a partir das 9h, uma edição especial com a participação de alguns artistas que passaram pelo programa e fizeram parte da história dessa produção genuinamente brasileira.

No decorrer do Sr. Brasil, Rolando conta vários causos e recita poemas, como O gravador, de Patativa do Assaré. E, para mostrar um pouco da trajetória do programa, Boldrin ainda apresenta alguns momentos marcantes que contaram com a presença de grandes nomes como Ney Matogrosso, Mônica Salmaso, Dori Caymi, Renato Braz, Teresa Cristina, Zé Renato, entre outros.

A edição especial será reapresentada na segunda-feira (13), às 23h30min.