Serginho Groisman conta com participações inéditas no Altas Horas deste sábado

O Altas Horas deste sábado (11) está em clima de festa com convidados e atrações especiais. Comemorando seus 20 anos de estrada, Serginho Groisman e sua equipe estreiam novos quadros que, remotamente, farão parte da nova fase do programa.

Entre os entrevistados desta edição, a cantora Anitta, a jornalista Renata Vasconcellos e o ator Fábio Assunção falam sobre o dia a dia em meio à pandemia, além de suas carreiras e as antigas passagens pelo programa. Caio Castro participa de uma live com o motoqueiro Jackson Five, interpretado por Marco Luque, que também volta ao Altas Horas.

Por fim, a banda Jota Quest grava um vídeo exclusivo para a noite e Anitta faz uma surpresa para o público do programa ao gravar um vídeo caseiro, entonando seu mais novo hit, Tócame, gravado em espanhol, especialmente para a edição.