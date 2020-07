Alcione participa de entrevista na TV Cultura nesta sexta-feira

O programa Metrópolis, da TV Cultura, vai ao ar nesta sexta-feira (10) com uma entrevista com a cantora Alcione. Ela apresentará seu novo álbum, Tijolo por tijolo, e falará sobre o documentário que marca seus 70 anos de vida, o musical biográfico dirigido por Miguel Falabella e ainda o tema da edição: saudade.

O Metrópolis, que estreou recentemente uma nova versão, falará de diversas abordagens do sentimento, como jovens que sentem saudade de um época não vivida e uma exposição virtual que retrata como estão, durante a quarentena, os profissionais que trabalham na tradicional festa de São João de Campina Grande, na Paraíba. O programa vai ao ar a partir das 19h40min.

Adriana Couto e Cunha Jr. comandam entrevista remota no programa Metrópolis TV CULTURA/DIVULGAÇÃO/JC

O programa conversa com Giovanni Bruno Schiffini e Lucas Bueno, jovens de diferentes gerações, que gostariam de ter vivido em épocas passadas - o primeiro tem 26 anos e o segundo, 17. Eles sentem saudade de um época não vivida. Giovanni é fã de bandas de rock antigas, especialmente da década de 1970, como Led Zeppelin, Pink Floyd e Deep Purple. As letras e estilo musical o remetem a um período que, de acordo com ele, era mais livre e politizado.

Lucas admira as produções cinematográficas antigas. Seus filmes favoritos são Homem Elefante (David Lynch, 1980), Poderoso Chefão (Coppola, 1974) e Jackie Brown (Tarantino, 1998). E seus grandes diretores inspiradores, Lucas é estudante de cinema, são Coppola, Kubrick e David Lynch.

Em outra matéria, Adriana Couto entrevista o fotógrafo Emanuel Duarte, de Campina Grande, na Paraíba. Ele mostra seu mais recente trabalho, O Descolorir da Tradição - Sonhos em Quarentena, exposição virtual que retrata como estão os profissionais que trabalham no São João de Campina Grande durante a quarentena. Assim como o tema do programa, o fotógrafo que há cinco anos retrata a festa tradicional da Paraíba, resolveu mostrar como está a saudade da comemoração, por meio desses personagens.