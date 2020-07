Fundação Iberê moderniza visitas e conservação com doações da Dell

A Dell realizou a doação de 65 equipamentos - incluindo notebooks, computadores all-in-one, monitores e um totem interativo - para a Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000), que atua na preservação, pesquisa e divulgação da obra do artista gaúcho, bem como na promoção de importantes projetos de educação e cultura. A iniciativa faz parte do programa de Responsabilidade Social Community Engagement Initiative, da Dell Technologies, no qual a empresa e seus colaboradores contribuem com a comunidade.

Os equipamentos doados serão utilizados para melhorar a experiência dos visitantes, bem como o trabalho de restauração e conservação de obras, comunicação, administrativo e operação da instituição.

Graças às soluções da Dell Technologies, os visitantes terão acesso a uma sala interativa de arte e educação, que aproxima o público com as obras de Iberê Camargo, que incluem pinturas, desenhos, guaches e gravuras. "É com muita alegria que vejo este projeto da Dell Technologies com a Fundação Iberê se tornar realidade, uma vez que os recursos em hardware serão aplicados no processo de otimização de sistemas e na ampliação do potencial de gestão de recursos e conteúdos, com impacto direto ao seu público interno e externo", diz Emilio Kalil, diretor-superintendente da Fundação Iberê.

O público ainda terá acesso a um totem interativo, que está sendo desenvolvido em parceria com uma equipe de profissionais da Dell Technologies. O totem servirá como um guia virtual, saudando os visitantes, e demonstrando a eles o caminho para chegar às exposições. O guia virtual permitirá também a realização de pesquisas dos serviços da Fundação e fornecerá acesso a informações sobre a vida e obra do artista.

"Ficamos contentes em poder contribuir com a modernização da Fundação Iberê Camargo. As novas soluções tecnológicas têm potencial para transformar a experiência de quem quer conhecer mais sobre o artista e sobre a instituição, que realiza um trabalho importante para desenvolvimento da educação e cultura regional", comenta Luís Gonçalves, presidente da Dell Technologies.