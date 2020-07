Artistas de Argentina, Chile e EUA conversam com curadora em live da Bienal 12

A última transmissão do Programa de Lives da Bienal 12 ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, com a participação a argentina Ana Gallardo, o chileno Sebastian Calfuqueo e a dominicana-americana Joiri Minaya. A conversa, mediada pela curadora da mostra da 12ª edição da Bienal do Mercosul, Andrea Giunta, pode ser acompanhada pelo Facebook, Instagram e YouTube da Bienal do Mercosul.

Os artistas convidados vão falar sobre as poéticas de suas obras. Haverá espaço para perguntas do público, que podem ser enviadas com antecedência pelos canais digitais da Bienal ou durante a live.

Nas cinco transmissões on-line anteriores, o projeto recebeu Rosana Paulino, Ana Lira, Juliana dos Santos, Mara Pereira, Natalia Iguiñiz, Eliana Otta e Arissana Pataxó.