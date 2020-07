Daniel Drexler lança videoclipe gravado no Estado de canção sobre a distância

Daniel Drexler canta para ir em busca de tua alma, porque sabe que teu coração guarda a ilusão de tempo e distância, pois crê que uma canção pode ajudar a te sentir perto. A mensagem era para as filhas, quando viajava fazendo uma turnê de shows no Brasil, mas agora, em uma quarentena infindável em meio a uma pandemia, os versos do uruguaio na canção Salvando la distancia ganham outras conotações.

YouTube O single está disponível nas plataformas digitais desde o início do mês. Já o videoclipe entrou nonesta segunda-feira (29). A faixa fará parte do próximo álbum do artista, Aire.

Produção da porto-alegrense Estação Filmes, o clipe alterna Daniel cantando em estúdio (gravação realizada em janeiro de 2020, nos estúdios da Tecna, em Viamão/RS), com cenas de ruas vazias nas cidades de São Paulo, Buenos Aires, Nova York, Montevidéu, Cidade do México, Madrid e Wuhan, em branco e preto. A vinda ao Estado no início do ano para este trabalho foi a última viagem do músico e sua equipe antes do fechamento das fronteiras em função da disseminação da Covid-19.

A direção do vídeo é de René Goya Filho, um dos melhores da cena local quando o assunto é levar música para as telas. “Esse encontro foi cheio de arte e criatividade. Partimos da concepção de gravar em um único local e explorar ao máximo as possibilidades de um cenário feito só de luz. Trabalhamos num conceito estético que traduzisse visualmente o clima das canções", comenta o realizador, que teve como colegas Lucas Cunha, na fotografia, e Tiago Retamal, na arte.

“A experiência de gravar com René e sua equipe significou a possibilidade de agregar uma nova dimensão emocional à minha música. Sempre sonhei com a possibilidade de filmar um filme, de estar em um set de gravação com o diretor gritando: ação! Adorei a ideia de gravar tudo com uma única câmera montada sobre um dolly e com planos longos, com movimentos harmoniosos e com muitas transições de foco. Vivi os dias de preparação e gravação como se fosse um sonho transformado em realidade. Estou muito agradecido com a enorme quantidade de pessoas que participaram deste projeto e, sobretudo, feliz com o resultado que será entregue ao público”, destaca Daniel, que tem muitos parceiros musicais brasileiros e é bastante próximo dos gaúchos.

Clipe também traz imagens de ruas vazias de grandes cidades do mundo durante pandemia

