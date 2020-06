Série produzida durante isolamento está no Globoplay e estreia na tevê no sábado

A nova série da Rede Globo, Diário de um confinado, é um dos projetos da emissora que nasceram diretamente da quarentena, trabalhado na ideia de produção dentro das medidas de isolamento social. Já disponível na plataforma de streaming do canal, o Globoplay, a produção entra na programação do canal nos sábados de julho, a partir do dia 4. No canal Multishow, a estreia fica para a segunda-feira (6), além de pequenos trechos ao longo do mês no GNT.

Na história (protagonizada e dirigida por Bruno Mazzeo, ao lado da esposa, Joana Jabace), Murilo é um homem que se vê obrigado a continuar sua vida social, trabalho e terapia de casa após a pandemia de Covid-19. Durante o dia a dia, sente falta dos conselhos de mãe, da tia ou até mesmo do médico. Os personagens que interagem com Murilo são interpretados por nomes como Arlete Salles, Debora Bloch, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Lúcio Mauro Filho e Renata Sorrah.

Joana Jabace é quem faz a direção artística da série, gravada no apartamento onde o casal vive com os filhos, no Rio de Janeiro. Para a produção, foi montada uma equipe multidisciplinar que conceituou e pré-produziu a série, com um importante diferencial: tudo deveria ser feito a distância, seguindo o protocolo de segurança dos Estúdios Globo.

O projeto utiliza uma linguagem específica, com a qualidade de produção de televisão, mas feito em casa. Toda a pós-produção da série, incluindo sonorização e edição, também está sendo feita remotamente, após a equipe assistir às gravações on-line, em tempo real.