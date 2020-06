Primeira exposição virtual dos cursos da UCS abre nesta segunda-feira

Só in-ter-venções, a partir desta segunda-feira (29). A mostra, com abertura às 19h no perfil de Instagram @so_in_ter_vencoes, consiste no trabalho final da disciplina, repensado para o formato virtual em virtude da pandemia de Covid-19, condição que também deu tema à proposta. A turma de Curadoria e Mediação dos cursos de Artes Visuais da Universidade de Caxias do Sul (UCS) realiza a exposição virtuala partir desta segunda-feira (29). A mostra, com abertura às 19h no perfil de@so_in_ter_vencoes, consiste no trabalho final da disciplina, repensado para o formato virtual em virtude da pandemia de Covid-19, condição que também deu tema à proposta.

Os artistas apresentam diferentes olhares para o momento de isolamento social, para evitar a disseminação do novo coronavírus. As obras têm suportes variados, como colagem digital, desenho, colagens manuais, pintura, fotografia, desenho digital e produção audiovisual.

Assinam a iniciativa os estudantes artistas/curadores Alex Pessôa, Camila Tavares, Glaucia de Dordi, Giovanna Pires, Jéssica Marchett, Joanna Gomes, João Paulo Rates, Patrícia Baretta e Ricardo Chies, com orientação da professora Silvana Boone, coordenadora dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais.

“A exposição aborda as nuances da vida cotidiana durante o período da pandemia em todo o mundo, deixando em suspensão o tempo e a vida. Através do olhar de cada artista, os trabalhos realizados se entrelaçam no tema, mas divergem pela produção em diferentes técnicas, bem como, apresentam pontos de vista singulares do cotidiano pandêmico”, descrevem os artistas em texto coletivo.

As escolhas individuais, conforme explicam, foram pautadas por percepções políticas, sociais, sexuais, cotidianas e fantasiosas. A proposta é aproximar os artistas do público “em um diálogo sobre esse novo cotidiano, que em muitos aspectos se assemelha ao antigo, e em outros, diverge ao intensificar elementos da nossa vida, das relações com os outros e do olhar que temos sobre o mundo, nossos escapes, rotinas repetitivas e nossa interação com o mundo externo”.