Recital on-line da Ospa traz Duo Bassphilus e Remendola de Chave neste sábado

A transmissão on-line da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) tem como atração, neste sábado (27), o Duo Bassphilus, composto pelos instrumentistas da OSPA Walter Schinke (contrabaixo) e Rodrigo Alquati (violoncelo), e o grupo Remendola de Chave – formado pelo músico da orquestra Diego Faskner Silveira (computador) e pelo convidado Paulo Bergmann (piano) –, que interpreta composições autorais.

A 9ª edição da Ospa Live começa às 17h, pelo canal do YouTube da orquestra, diretamente da Casa da Ospa. Os músicos trazem para a programação obras de Jean-Baptiste Barrièri (1707-1747), Gioachino Antonio Rossini (1792-1868), além de peças contemporâneas e próprias.

Todos os sábados, às 17h, buscando conciliar a cultura com as medidas de isolamento social, a Ospa realiza recitais com um número reduzido de músicos. A direção artística é de Evandro Matté.